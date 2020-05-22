Türkiye salgını 4 haftada frenlendi

Korona virüs ile mücadelede dünyanın takdirini kazanan Türkiye, pandeminin belini dördüncü haftada kırdı. Avrupa ülkeleri harekete geç geçerken Türkiye'nin aldığı önlemlerle pandemi 4 haftada üst düzeye ulaştı ve ardından inişe geçti. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesi ile başlayan salgında 5 bin 138 vakanın görüldüğü 11 Nisan milat oldu. 22 Nisan'da vaka sayıları üç binlere indi. 37 bin 535 kişiye test yapıldı, bunlardan 3 bin 83 kişi de yeni vaka tespit edildi.

2. KRİTİK EŞİK 29 NİSAN

Türkiye, salgın ile mücadele iki binli rakamları 25 Nisan'da görmeye başladı. 38 bin 308 testten 2 bin 861 vaka görüldü. 20 Mayıs'ta ise vaka sayısı ilk kez binin altına düştü. Bu rakam, salgının kontrol altına alındığının en büyük göstergelerinden biri oldu.

EDA IŞIK