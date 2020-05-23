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Haberler Gündem 1 Ocak’tan bu yana 1445 terörist etkisiz

1 ’tan bu yana 1445 terörist etkisiz

1 Ocak’tan bu yana 1445 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Celp işlemlerinin başlamasına ilişkin, sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor" denildi.

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