Aslan Balığı, Ege kıyılarında görüldü

Aydın Kuşadası'nda zehirli dikenleriyle bilinen 'Aslan Balığı' ilk kez kayıtlara geçti. Dalgıç olan Mustafa Irkaş tarafından suyun altında tekne altı temizliği sırasında fark edilen balık yakalandı. Irkaş, "İlginç dikenlerini yelpaze gibi açıyordu. Suyun altında teknenin altını temizlerken iyi ki elime denk gelmedi" dedi. Irkaş'ın ihbarıyla yetkililerin yakaladığı balık, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu'na gönderildi.

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