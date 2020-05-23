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Haberler Gündem Bakan Selçuk açıkladı! Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasındaki bağış miktarı ne kadar?

açıkladı! kampanyasındaki bağış miktarı ne kadar?

, 30 Mart'ta başlatılan başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplanan paranın 2 milyar lirayı geçtiğini açıkladı.Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan , bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Bakan Selçuk açıkladı! Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasındaki bağış miktarı ne kadar?

23.05.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,10:55

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 Mart'ta başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplanan paranın 2 milyar lirayı geçtiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6.405.225 sms attığını kaydetti.

Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, "Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

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