Başkan Erdoğan, Mirziyoyev ve Kralı II. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.