  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Mirziyoyev ve Kralı II. Abdullah ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mirziyoyev ve Kralı II. Abdullah ile görüştü

Son dakika... Başkan , Özbekistan Şevket Mirziyoyev ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan, Mirziyoyev ve Kralı II. Abdullah ile görüştü

23.05.2020, 18:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Mirziyoyev ve Kralı II. Abdullah ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA