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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler

Son dakika... Başkan , peş peşe önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ürdün Kralı II. Abdullah, Özbekistan Şevket Mirziyoyev ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler

23.05.2020, 18:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,21:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Ayrıca, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Mirziyoyev, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

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