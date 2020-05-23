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Haberler Gündem Başkan Erdoğan: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Başkan Erdoğan: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Son dakika... Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, ''Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

23.05.2020, 23:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,23:53

Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatılacağını kaydeden Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor

Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık.

Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır.

Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.

27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız.

Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli.

Detaylar geliyor...

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