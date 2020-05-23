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Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti!

Başkan anne, babası ve darbe girişimi sırasında oğlu ile birlikte şehit olan 'un mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti!

23.05.2020, 15:57

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Başkan Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un kabrinde de dua etti.

Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

DHA

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