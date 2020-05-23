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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşa bayram mektubu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı, tüm hanelere tebrik mektubu olarak da gönderildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.

23.05.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,17:17











