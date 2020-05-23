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Başkan 'dan vatandaşa bayram mektubu!

Başkan 'ın mesajı, tüm hanelere tebrik mektubu olarak da gönderildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşa bayram mektubu!

23.05.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,17:17

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın, Türkiye genelinde hanelere dağıtılarak bütün vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.

AA

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!

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