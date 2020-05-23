İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın, Türkiye genelinde hanelere dağıtılarak bütün vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.
AABaşkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşa bayram mektubu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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