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Haberler Gündem DHKP-C üyesi Taylan Kulaçoğlu cezaevinde de provokasyon peşinde

DHKP-C üyesi cezaevinde de provokasyon peşinde

DHKP-C lehine faaliyet gösteren ve terör örgütünün propagandasını yapan , geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kulaçoğlu'nun Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

DHKP-C üyesi Taylan Kulaçoğlu cezaevinde de provokasyon peşinde

23.05.2020, 18:13

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yapan çakma Che Guevara Taylan Kulaçoğlu tutuklanmıştı. Kulaçoğlu'nun hesabından tweet atıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör tutuklusu eski eş başkan Selahattin Demirtaş'ın hesabından paylaşım yapılmasına da gönderme yapan Kulaçoğlu'nun hesabından atılan tweette şu skandal ifadeler kullanıldı:

"Canlar, dostlar, yoldaşlar! merhaba... Madem beni tweetlerim yüzünden "rehin" aldılar rahatsızlık vermeye devam edeyim diye düşündüm. Her ne kadar tecrit koşullarında kettle bulamasam da tweet atabiliyorum. Gerisi onların problemi. #BirHayaletDolaşıyor ;)"

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun hesabına girerek provokasyon yapmasına destek olan şahıs hakkında da yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.

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