Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümleri ile ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıktı. Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin istediği yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Ayrıca mahkeme, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi.
Özdil’in Bodrum’daki villası için çifte karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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