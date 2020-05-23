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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

23.05.2020, 17:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,17:40











