Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump İLE telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri işbirliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edildi.
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