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Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı bayramlaşma tebriğinde bulunulan görüşmede, Kovid-19'la mücadelede iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'la da görüştü.

Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı

24.05.2020, 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020,22:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Ruhani görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

ARİF ALVİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Alvi görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği yapılabilecek konularla bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

BERDİMUHAMEDOV'LA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan bayram mesajında Filistin vurgusu

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