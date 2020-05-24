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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

'dan mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Twitter hesabından dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

24.05.2020, 14:37

Emine Erdoğan iletisinde, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki, gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi.

AA

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