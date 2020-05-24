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Haberler Gündem Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var

dakika: 'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var

dakika haberi... 'da polis uygulama noktasında durmayan otomobil kazaya neden oldu. ilk belirlemelere göre 5'i polis, 7 yaralı var.

Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var

24.05.2020, 22:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020,22:43

Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.




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