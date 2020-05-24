Haberler Gündem Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var

Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var

Son dakika haberi... Ankara'da polis uygulama noktasında durmayan otomobil kazaya neden oldu. ilk belirlemelere göre 5'i polis, 7 yaralı var.

24.05.2020, 22:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020,22:43











