Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.
Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.
Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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