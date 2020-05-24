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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek 'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

24.05.2020, 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020,09:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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