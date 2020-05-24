Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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