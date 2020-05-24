Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WotgSuqwSi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2020
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