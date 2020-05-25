Bakan Kurum açıkladı! Kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakan Kurum kıyılardaki kaçak yapılaşmalarla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarında bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdiklerin belirten Kurum 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını açıkladı.

Tespit edilen bu kaçak yapıların 266'sının Kaş, 49'unun Kemer, 40'ının Demre, 15'inin Manavgat'ta olduğunu da duyuran Kurum, "Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. — Murat KURUM (@murat_kurum) May 25, 2020