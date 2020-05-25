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Haberler Gündem Bakan Kurum açıkladı! Kaçak yapıların yıkımına başlandı

açıkladı! yıkımına başlandı

Bakanı kaçak yapılara ilişkin açıklama yaptı. yaptığı açıklamada, "Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Kurum açıkladı! Kaçak yapıların yıkımına başlandı

25.05.2020, 14:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,15:10

Bakan Kurum kıyılardaki kaçak yapılaşmalarla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarında bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdiklerin belirten Kurum 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını açıkladı.

Tespit edilen bu kaçak yapıların 266'sının Kaş, 49'unun Kemer, 40'ının Demre, 15'inin Manavgat'ta olduğunu da duyuran Kurum, "Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

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