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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan Erdoğan, ve Kazakistan'ın ilk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

25.05.2020, 19:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,20:44

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN'LA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

TUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Erdoğan-Said görüşmesinde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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