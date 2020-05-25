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Haberler Gündem CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Akıncı TİHA hazımsızlığı

'li Sezgin Tanrıkulu'nun hazımsızlığı

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terörle mücadelede büyük bir başarı sağlayan yerli ve milli üretim insansız hava araçlarından rahatsız oldu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Akıncı TİHA hazımsızlığı

25.05.2020, 16:20

Türkiye'nin taarruz sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, belgeselin yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra "PYD terör örgütü değildir" diyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ses geldi.

TERÖRLE MÜCADELE RAHATINI BOZDU

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı daha fazla teröristin ölecek olmasından rahatsızlığını ise şu sözlerle dile getirdi: "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."

SİHA'LARDAN DA RAHATSIZ OLMUŞTU

CHP'li Sezgin Tanrıkulu daha önce de silahlı insansız hava araçları için "Böyle yöntem olmaz. Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur" demişti.

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