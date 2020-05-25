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iptal edildi

'su , takımlara 2019/20 sezonunun iptal edilmesini teklif etti. Bu haberin ardından kısa sürede nihai karar çıktı ve EuroLeague ile 'ın bu sezon iptal edildiği öğrenildi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

EuroLeague ve EuroCup iptal edildi

25.05.2020, 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,13:50

EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, takımlara 2019/20 sezonunun iptal edilmesini teklif etti. Bu haberin ardından kısa sürede nihai karar çıktı ve EuroLeague ile EuroCup'ın bu sezon iptal edildiği öğrenildi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun kaderi bugün belli oldu. Lig yönetimi, A Lisansı bulunan 11 kulüp arasında bir oylama yaparak sezonun devam edip etmeyeceğine karar verdi.

Sportando'da yer alan habere göre, takımlara 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini öneren Bertomeu, maçların başlaması için çok fazla risk bulunduğunu söyledi.

Öte yandan haberde EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun tamamlanmayacağı ve iptal edildiği kaydedildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Oyuncular ve ELPA (Euroleague Oyuncular Birliği) sezonun oynanmasına sıcak bakmıyordu.

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