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Son dakika: Başkan Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı

Başkan Erdoğan, "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı

25.05.2020, 20:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,20:09

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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