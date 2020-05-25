Son dakika: Başkan Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/Gsv0acbAqA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2020

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