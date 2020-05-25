Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 157 bin 814, can kaybı 4 bin 369 oldu.
VAKALAR AZALIYOR
Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." ifadelerine yer verdi.
İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WGIUc45HIH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2020
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