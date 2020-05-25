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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

25.05.2020, 20:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,20:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 157 bin 814, can kaybı 4 bin 369 oldu.

VAKALAR AZALIYOR

Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." ifadelerine yer verdi.

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