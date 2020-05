Tarih netleşti! Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? Oteller ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye'de normalleşme adımları atılmaya başlandı. AVM, kuaför ve berberler de hizmet vermeye başladı. Ancak hala daha hizmet vermeyen birçok sektör var. Bunlardan birisi de kafeler ve restoranlar. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti. Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? Oteller ne zaman açılacak? İşte detaylar...

RESTORAN VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Böylece 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.

SERTİFİKA DA ALACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yemeiçme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak: "Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. O aşamalar arasında kafelerin ne zaman açılacağı da belirtildi.

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.