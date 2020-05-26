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Haberler Gündem Evlilik vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

Evlilik vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

'dan 8 yıl önce 'ye gelerek evlilik veya ticaret vaadiyle 1 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapan, 3 dil bilen kadın, Ankara'da yakalandı.

Evlilik vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

26.05.2020, 12:51

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, Azerbaycan'da aranan Halide M'nin sekiz yıl önce Türkiye'ye gelerek birçok kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Rusya'daki iyi bir üniversiteden mezun olan Azerbaycan uyruklu Halide M'nin 3 yabancı dil bildiği, annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı belirlendi.

Halide M'nin, üyesi olduğu Azeriler Dayanışma Derneği'ni kullanarak iletişime geçtiği mağdurları "evlilik ve ticaret yapmak" vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

UCUZ CEVİZ GETİRECEĞİNİ VADETMİŞ

Dolandırdığı mağdurlarına kendisini Azerbeycan'da üst düzey bürokrat olarak tanıtan Halide M'nin Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceğini söylediği ve güvenlerini kazanmak için onlara evlilik vadettiği öğrenildi.

Tuzağına çektiği mağdurları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ve paralarını aldıktan sonra izini kaybettirdiği belirlenen Halide M.'nin 8 yıl içerisinde sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi.

TEMİZLİKÇİSİ TAKİP EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Halide M.'nin evine temizliğe giden kadını belirleyerek takibe aldı.

Temizlik işçisinin, şüphelinin evini temizlemeye gitmesinin ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, Halide M.'yi yakaladı.

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