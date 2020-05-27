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Haberler Gündem ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 839 kişi daha öldü

'de son 24 saatte koronavirüsten 839 kişi daha öldü

'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 839 kişi daha öldü

27.05.2020, 19:09

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendi, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 481 artarak 1 milyon 728 bin 964'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 839 artarak, 100 bin 686'ya çıktı. ABD'yi 394 bin 507 vakayla Brezilya, 370 bin 680 vakayla Rusya ve 283 bin 339 vakayla İspanya izliyor.

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