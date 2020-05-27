Bir kara leke daha temizleniyor

27 Mayıs darbesi sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenleme çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta adadaki çalışmaları helikopterle havadan inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 60. yıldönümünde Yassıada'ya dar katılımlı bir heyetle giderek projenin sembolik açılışını gerçekleştirecek.

5 YILLIK BİR ÇALIŞMA

Yassıada ve Sivriada'da bulunan tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle yapılan proje, 2015 yılında başlatılmıştı. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami ve kütüphane yer alıyor. Projede karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve Türk demokrasisinin geleceğine ışık tutan Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Demokrasi Şehitleri Anıtı, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları da bulunuyor. Darbe yargılamalarının yapıldığı kapalı spor salonu da müzeye dönüştürüldü. Müzede ve adanın sokaklarında 1960 dönemini yansıtan heykeller, tematik dış alan mobilyaları ve iç dekorasyon üniteleri kullanıldı.





'YASLI ADA' DEMİŞTİ



Başkan Erdoğan, Türk siyasi hayatına utanç verici bir gün olarak kazınan 27 Mayıs 1960 darbesinin 56. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Ben bu vesileyle Yassıada demiyorum, yaslı adada kurulan düzmece mahkemelerde vicdanları kanatan kararlarla idam edilen Adnan Menderes'e, Fatin Rüştü Zorlu'ya ve Hasan Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" demişti. Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada ise, "Sembolik bir ekiple inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacağız. Bu açılış, inanıyorum ki CHP zihniyetinin yine farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak" ifadelerini kullanmıştı.



BAHÇELİ DE KATILACAK

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Böylece iki lider, kısıtlı katılımın olacağı açılışta korona virüs salgın sürecinin başlamasından bu yana aylar sonra tekrar bir araya gelmiş olacak.



İZMİRLİ ŞEHİT AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 2 Mart'ta şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesiyle telefonda görüşerek bayramını tebrik etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ziyaretinde görüntülü aramayla bağlatı kuran Erdoğan, şehidin annesi Nermin Ak'la konuşarak taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız