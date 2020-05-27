Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.Son dakika: Başkan Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden 4 CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Kayurga hakkında suç duyurusu
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savurmuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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