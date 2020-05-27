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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve ' paylaşımı

İletişim Başkanlığı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 1960 darbesinin 60'ıncı yıldönümüne özel olarak bir video paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

27.05.2020, 14:24

İletişim Başkanlığı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 60'ıncı yıldönümüne özel olarak sosyal medyadan bir video paylaşımında bulundu.

Paylaşımda, "Millî iradeyi ve demokrasiyi hiçe sayanların tarihe kara bir leke olarak bıraktığı 27 Mayıs darbesinin yaslı hatıralarını barındıran Yassıada, artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yaydığı ışıkla karanlıkları aydınlığa çeviriyor. #DemokrasiVeÖzgürlüklerAdası" ifadelerine yer verildi.

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