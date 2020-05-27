Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışını gerçekleştirileceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekne ile geldi. Erdoğan'a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de eşlik etti.





Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle darbenin yıl dönümünde adanın açılışı gerçekleştirilecek.

Yassıada'daki törene sadece protokol davet edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katılacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da tam kadro olarak Yassıada'daki törende yerlerini alacak. Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" projesinin çalışmalarına 2015 yılında başlanmıştı.

Yassıada ve Sivriada'da bulunan tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle gerçekletirilen proje 5 yılın ardından tamamlandı. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami ve kütüphane yer alıyor. Projede, karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve Türk demokrasisinin geleceğine ışık tutan "Demokrasi Feneri", "Sonsuzluk İskelesi", "Özgürlük Platformu", "Demokrasi Şehitleri Anıtı", 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları da bulunuyor. Darbe yargılamalarının yapıldığı kapalı spor salonu da müzeye dönüştürüldü.

İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor