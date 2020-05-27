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Hafter ile anlaşamayan askerler ’ya kaçtı

Hafter ile anlaşamayan askerler Malta’ya kaçtı
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ardı ardına aldığı darbeler nedeniyle bir çok ülkeden paralı militan toplamaya başladı. New York Times gazetesinin Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayandırdığı haberinde, Hafter safında savaşmak ve Akdeniz'den Türkiye'nin gönderdiği silahların ulaşmasını engellemek üzere ülkeye gelen 20 paralı asker ile anlaşma yapılamadı. Libya'da 4 gün kalarak Malta'ya giden 4 ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiği ifade edildi.

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