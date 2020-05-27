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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" paylaşımı

'tan "Demokrasi ve " paylaşımı

, bugün Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı "Demokrasi ve " ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Demokrasi ve Özgürlük Adası paylaşımı

27.05.2020, 13:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,13:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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