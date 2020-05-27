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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

'tan 'Demokrasi ve ' paylaşımı

, Twitter hesabından Demokrasi ve paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun. " ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

27.05.2020, 23:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun. 60 yıl önce Yassıada'da katledilen demokrasi, bugün yeniden yükseliyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hamdolsun bugün açıldı."

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