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Haberler Gündem İyileşen hasta sayısında önemli artış sağlandı

hasta sayısında önemli artış sağlandı

İyileşen hasta sayısında önemli artış sağlandı
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mayıs Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu. Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507'ye çıktı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir" dedi.

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