Kaf-Kaf’ta moda Barış

3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'nın başarılı genç oyuncusu Barış Çelik bu sezon ortaya koyduğu performansla göze girdi. Üç sezondur profesyonel olarak A takımda olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün gelişiyle ekibin banko isimlerinden biri oldu. Bu sezon ligde 23 maçta bin 459 dakika süre alan Barış Çelik, 4 gol atma başarısını gösterirken 1 asist yaptı. Sol ve sağ kanatta görev yapan genç hücum oyuncusu Karşıyaka formasıyla profesyonel olarak 32 maçta sahaya çıktı.

'HEDEF İÇİN KENETLENDİK'

Alt yapısından yetiştiği kulüpte A Takım'da görev yapmanın onurunu yaşadığını belirten Barış, "Elimden geldiği kadar kulübüme faydalı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum ve hocalarımızın söylediklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Geçen sezon Play-Off'ta gerekli tecrübeyi kazandık. Şimdi ligler ne zaman başlarsa başlasın yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun için takım halinde kenetlendik" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ