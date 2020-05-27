Sırada Babalar Günü var! Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte Babalar Günü'ne özel hediye önerileri

Anneler Günü geride kaldı, sıra babalara geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde olsak da bu özel günleri kutlamayı iihmal etmiyoruz. Bizi gönülden seven ve hiçbir karşılık beklemeyen babalara birbirinden özel hediyeler almanız için bazı önerilerle geldik. Peki Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte Babalar Günü'ne özel hediye önerileri...

2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?



Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.



BABALAR GÜNÜ TARİHTE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?



Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

-En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

-Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

-Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

-Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

-Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

-Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

-Yapay bitkili teraryum

-Kişiye özel siyah defter kalem seti

-Otomatik kurulum kamp çadırı

-Sandıklı takvim yaprağı

-Kişiye özel anahtarlık

-Gramafon

-Özel isimli nostaljik alaturka ahşap radyo

-Fotoğraf çerçevesi