Son dakika: Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Üzerinde bulunduğumuz Yassıada'da diğer bir ifadeyle yaslıada'da yapılan önceden verilen bir emirlerin uyugulanması şeklinde geçen yargılanmaların sonucu çok büyük bir faciayla bitmişti.



Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinim en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesine maruz kalmıştır.



Yassıada'da aylar boyunca bir zulüm makinesi işletilmiştir. Hiçbir somut suçları olmadığı halde kin ve nefret dışı muamemelere bırakıldılar.

Nezaketi kibarlığı dillere destan olan bir başbakanı idama götürürken bile prostat bahanesiyle aşağılamaya kadar alçaldılar.



Genel Kurmay Başkanını darbecilere katılmadığı için bir teğmene tokatlatarak tarihimizde görülmemiş rezillikler sergiledirler.

İDAM SEHBASINA GURURLA YÜRÜDÜLER



İdam kararları da burada alınmıştır. Her üç kahramanda idam sehbasına kararla gururla inançla yürüdü.



16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamlar milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşmüştür. Aslında o gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınmayarak idam sehbasına gönderilen milletin bu 3 adamı değil, bizati milli iradenin ta kendisi olmuştur.

KARA LEKE HİÇBİR ZAMAN SİLİNMEYECEKTİR



Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkaranların alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.



Uzun süre Yassıada zindanlarında ömür çürüten Faruk Nafiz Çamlıbel, o kara gnleri şöyle anlatıyor; Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri, bir vatan derdi birikmiş bir avuç karada.



Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür. Mavi bir gölde elem katresidir Yassıada. Gece zindanda Yusuflar sıralanmış yatıyor. Yüzlerinde okurum sapsarı rüyalarını.



Kimi sehpada görür kendini çarmıhta ararlar zindanlardaki dünlarını.



Bugün burada şehitlerin bize emaneti olan adada 60 yıl sonra yeni bir dönemi başlatarak gönülleri tekrar tamir etmek için buradayız.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILIYOR

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki kongre merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve davetliler katıldı.

Bahçeli, "27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir." ifadelerinde bulundu.

HUKUKA DELİ GÖMLEĞİ GİYDİRİLMİŞTİR

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:



Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Aziz milletimizin taktir ve tercihleri de hazin bir şekilde sorguya çekilmiştir. Menfur izlerinin silinmesi maksadıyla 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. Demokrasi ve özgürlükler adası Yassıada'ya verilmiştir.



Cepheleşerek sonuç alamayağımız görülmektedir. 1950'Lİ yıllara şerk düşen siyasi kamplaşmalar, katılaşmış önyargılar, milli dayanışmamıza fazlasıyla zarar vermiştir.

Şahsımı davetinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Adanın imar ve inşaasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım, demokrasi pek çok tanımının yanında tahammül sistemi sabır ve saygı rejimidir. Milletin verdiği yetkiyi tekrardan alacak milletin ta kendisidir. Sevsek de sevmesek de sandıktan çıkan sonuç zorla baskıyla tahvip edilirse acı olaylar ortaya çıkacaktır.

İç ve dış mihrakların yıkım kervanına dahil olması tek kelimeyle felakettir. Türkiye'yi dar ölçekli kaymak tabaka, elit ve azınlık bir ülke değilde milletin öz be öz evlatları yönettikçe çıkar güçleri elbet rahatsız olmuşlardır.

MİLLET İRADESİNE ÇEVRİLMİŞ SİLAHLAR

Eşit gizli genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır. Millet iradesine çevrilmiş silahlar demokrasinin inkar ve infaz hükmüdür.



Kurmacı mahkemeler, devri sabık yaratma çabaları, cunta çabaları, darbeci eylemler onyıllar boyunca demokrasiyi kötürüm bırakmış hem de özgürlükleri sekteye uğratmıştır. Yassıada mahekemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandaleyesine oturmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Erdoğan ve Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

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