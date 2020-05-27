Son dakika haberi...TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi...TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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