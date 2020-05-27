Haberler Gündem TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

27.05.2020, 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,11:45











