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binasına bombalı saldırının faili öldürüldü

AK Parti binasına bombalı saldırının faili öldürüldü
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Van'da 2016 yılında AK Parti İl Başkanlığı ile zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı saldırı olayıyla ilgili turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. "Reşit" kod adlı terörist Mustafa Ertaş'ın Gürpınar'da etkisiz hale getirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, "Reşit (K) Mustafa Ertaş, hava destekli icra edilen Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu operasyonunda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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