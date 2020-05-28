Amerika karıştı

Vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardı. Vatandaşların da polisi sürekli uyarmasına rağmen, bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd olay yerine ambulans gelene kadar boğazına basılmış vaziyette beklemek zorunda kaldı. Floyd'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ülke genelinde protesto gösterileri başladı.



GÖREVLERİNDEN ALINDILAR

Olayın ardından, görüntülerde yer alan polislerin işine son verildiği açıklandı. Minnepolis Belediye Başkanı Jacob Frey de olaya tepki göstererek, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu. Ancak bu vatandaşların öfkesini dindirmedi. Ülke genelinde polise tepki gösteren ABD'liler, "Siyahilere şiddeti dudurun. Bırakın da nefes alalım" şeklinde sloganlar attı. Bazı bölgelerde ise işyerleri yağmalandı ve çöpler ateşe verilerek yollar kapatıldı.