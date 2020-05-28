Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: Risk devam ediyor, maske takıp sosyal mesafeyi koruyalım
Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020
ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA
Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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