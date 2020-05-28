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Haberler Gündem Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8

Bakan Koca paylaştı: 'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8

, Twitter hesabından "Ölüm oranları 'nın başarısını ortaya koyuyor. verilerine göre itibarıyla 'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran 'de 14.1. 'da 14.3. 'da 15.5. 'de ise 5.9" paylaşımında bulundu

Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8

28.05.2020, 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,14:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Risk devam ediyor, maske takıp sosyal mesafeyi koruyalım

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