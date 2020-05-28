“Darbecilerin lekesi hiç silinmeyecek”

Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki yapıların korunarak yenilenmesi amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı. Adı 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törenle açıldı.

BİR HUKUK CİNAYETİ

Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntacının gerçekleştirdiği darbenin ardından yaşananların sadece demokrasi adına değil, adalet adına da utanç verici olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Aslında burada yapılan yargılama değil ülkenin meşru yöneticilerine bir hukuk cinayetiydi. Nezaketi, kibarlığı insani hasletleri dillere destan olan Başbakanı idama getirirken bile prostat muyanesi yapacak kadar alçaldılar. Genelkurmay Başkanı'nı darbecilere katılmayı reddettiği için bir teğmene tokatlatarak tarihte görülmemiş rezillikler sergilediler. İdam kararları burada alınmıştı. Bu idamlar milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşmüştü. Kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarih, kültür, değerler ve inançlarıyla milletimizdir. Ama Türk milletinin kalbindeki sevgiyi söndürmeye bir avuç darbecinin gücü yetmezdi. Sürgüne gönderilen Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i de rahmetle yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.

BOYNUMUZUN BORCU

"Menderes'i ve arkadaşlarını idam sephasına çıkartanların onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir" diyen Erdoğan, "İdama giderken 'devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' diyen Başbakan Menderes, idama giderken abdestini alıp namazını kılan ve celladına 'sen çekil ben iterim' diyen Fatin Rüştü Zorlu'nun, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anısına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Subay Gazinosu'nun ismi Adnan Menderes Müzesi olarak devam edecek. Konferans salonu da Adnan Menderes ismini taşıyacak. Her ikisi de burada yargılanan Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'un ismi cam meydana, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sadık Altıncan'ın ismi kütüphaneye verildi. Yargılamaların yapıldığı spor salonu Hasan Polatkan'ın, camii de Fatih Rüştü Zorlu'nun ismini taşıyacak" dedi.

KAYBETMEYE MAHKUMLAR

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce kürsüye gelen MHP lideri Bahçeli ise Yassıada'nın önemine vurgu yaptı. Bahçeli, "Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir. Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından adanın resmi açılışı birlikte kurdele kesimiyle gerçekleşti.



"27 MAYIS'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

1960 darbesinin 60'ıncı yıldönümünde siyasiler de sosyal medya hesaplarından ve yazılı olarak mesajlar yayımladı. Yapılan açıklamalardaki ortak vurgu ise demokrasi oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1960 ve sonrasında Yassıada'da atılan adımlar, hukuksuz yargılamalar ve bunların adeta bir gösteri halinde kamuoyuna sunulması, toplumsal psikolojiyi sarsmaya yöneliktir. Bütün bu tahribatın yegane çözümü demokrasi dışı arayışlara kapıları kapatmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz" derken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, "Yassıada'yı bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



ÖZEL TEKNEYLE GİTTİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. İkiliye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti. İlk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezen heyet, yargılamaların yapıldığı müzede dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi. Müzenin ardından Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek fotoğraf çektiren Erdoğan, Bahçeli ve beraberindeki heyet, adanın diğer bölüm ve alanlarını da gezdi.



"LİBYA'DA NE İŞİMİZ OLDUĞUNU ANLAYACAKSINIZ"

Başkan Erdoğan, konuşmasında bir müjde de verdi. "Fatih sondaj gemimiz 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e açılacak" diyen Erdoğan, "Uçak üretiminden demiryollarına, silah ve milli üretim projemiz bu dönemde hayata geçti. Tüm darbelerin temel karakteri milletimizin tarihine ve değerlerine düşmandır. Bize ne diyorlar? 'Suriye'de, İdlib'de, Libya'da ne işimiz var?' Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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