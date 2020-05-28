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Haberler Gündem Gözler kabine toplantısında! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? işte detaylar...

Gözler kabine toplantısında! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? işte detaylar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu uygulanıyor. En son Ramazan Bayramı'nda da uygulanan kısıtlamanın bu hafta sonu da olup olmayacağı merak ediliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? işte detaylar...

Gözler kabine toplantısında! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? işte detaylar...

28.05.2020, 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,11:17

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonu uygulanan kısıtlama en son Ramazan Bayramı'nda da uygulandı. Bayramın ardından bu hafta sonu tekrar bir kısıtlama olup olmayacağı merak edilirken, gözler kabine toplantısına çevrildi. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? işte detaylar...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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