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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çocukluk fotoğrafını paylaştı

, çocukluk fotoğrafını paylaştı

, büyüdüğü köydeki çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımına, ''Yenice köyü, 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy'' notunu düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çocukluk fotoğrafını paylaştı

28.05.2020, 23:24 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,23:25

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy

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