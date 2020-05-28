Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy
Yenice köyü, Trabzon 1983...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 28, 2020
Hamdolsun...#BüyüdüğümKöy pic.twitter.com/WVWvpqZyqe
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüdüğü köydeki çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımına, ''Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy'' notunu düştü.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy
Yenice köyü, Trabzon 1983...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 28, 2020
Hamdolsun...#BüyüdüğümKöy pic.twitter.com/WVWvpqZyqe
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çocukluk fotoğrafını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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