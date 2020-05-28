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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Azerbaycan' mesajı: Özümüz bir sözümüz birdir

'tan '' mesajı: Özümüz bir sözümüz birdir

, hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Azerbaycan' mesajı: Özümüz bir sözümüz birdir

28.05.2020, 14:46

Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor.

Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"ÖZÜMÜZ BİR, SÖZÜMÜZ BİRDİR"

Bakan Albayrak, paylaşımında, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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