Korsanlar İzmir’de sistemin olduğu 4 camiyi biliyor

4 CAMİDEN YAYIN VARDI

Konak, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde merkezi sistemin bulunduğu 4 camiden namaz vakitlerinde kentteki 2 bin camiye ezan yayını yapılıyor. Zanlıların bu camileri bilmesi tesadüf olarak değerlendirilmezken, bu bilgiye nasıl ulaştıkları araştırılıyor. Camilerin çevresindeki Mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, korsan yayının yapıldığı saatlerde şüpheli hareketleri olan kişileri ya da aynı saatlerde o bölgede bulunan araçları şüpheli bulan vatandaşların 155'i arayarak ihbarda bulunmasını istedi.

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