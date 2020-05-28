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Korsanlar ’de sistemin olduğu 4 camiyi biliyor

polisi, iki gün üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale ederek korsan yayın yapan zanlıları yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan detaylı incelemede, cami hoparlöründen korsan müzik yayınının organize bir iş olduğu ortaya koyuldu.

Korsanlar İzmir’de sistemin olduğu 4 camiyi biliyor
Giriş Tarihi: 28.5.2020

4 CAMİDEN YAYIN VARDI
Konak, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde merkezi sistemin bulunduğu 4 camiden namaz vakitlerinde kentteki 2 bin camiye ezan yayını yapılıyor. Zanlıların bu camileri bilmesi tesadüf olarak değerlendirilmezken, bu bilgiye nasıl ulaştıkları araştırılıyor. Camilerin çevresindeki Mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, korsan yayının yapıldığı saatlerde şüpheli hareketleri olan kişileri ya da aynı saatlerde o bölgede bulunan araçları şüpheli bulan vatandaşların 155'i arayarak ihbarda bulunmasını istedi.

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