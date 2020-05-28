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Haberler Gündem MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

açıkladı! 'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

örgütü ’ya yönelik operasyonlar devam ediyor.  kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

28.05.2020, 14:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,14:55

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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