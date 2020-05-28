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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca: Risk devam ediyor, maske takıp sosyal mesafeyi koruyalım

Sağlık Bakanı Koca: devam ediyor, takıp sosyal mesafeyi koruyalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabından bir açıklama yaptı.Yaptığı açıklamada uyarılarda bulunan Koca, ", devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Risk devam ediyor, maske takıp sosyal mesafeyi koruyalım

28.05.2020, 13:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,13:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıkamada, "Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim" ifadesini kullandı.

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