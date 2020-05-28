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Son dakika: Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı son dakika açıklamasında "31 Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı." dedi.

Son dakika: Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...

28.05.2020, 15:49 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,15:58

Milli Savunma Bakanı Akar, merakla beklenen terhis tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı.Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır. ifadelerini kullandı.

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