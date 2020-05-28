Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu; 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979 can kaybı 4 bin 461 oldu.

"VAKA SAYILARI ÖNGÖRÜLEBİLİR SEVİYEDE"

Bakan Koca, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0dDAqOFQQu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8